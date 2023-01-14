Пензенцам рассказали о развитии дорожной сети в микрорайоне ГПЗ

Как отмечает пресс-служба администрации Пензы, для повышения эффективности использования улично-дорожной сети микрорайона будут реконструированы четыре объекта. Речь об автодороге в районе улиц Ерик, Транспортной и Горбатов переулок.

На первом этапе планируется переустройство железнодорожного путепровода в районе Бакунинского моста – удлинение пролета для расширения проезда под железнодорожными путями и по Горбатову переулку до трех полос.

Дорожное полотно улицы Ерик увеличат до четырех полос. На улице Транспортной движение останется двухполосным. На каждом из участков будут предусмотрены тротуары.

«Таким образом мы сможем обеспечить достаточно широкий проезд в сторону микрорайона Ахуны и обратно – от улицы Тарханова по направлению к Бакунинскому мосту», – отметил Вадим Астафьев.

Следующим шагом станет строительство развязки на пересечении улиц Антонова и Измайлова.

Пропускная способность повысится за счет увеличения площади кольца, подъездных путей и полос.

Кроме того, разработан проект участка дороги, который соединит улицы Измайлова и Антонова в районе улицы Добролюбова за храмом Дмитрия Донского.

Предполагается и продолжение улицы Антонова от перекрестка Добролюбова за торговым центром «Лента» с выходом на мост через старое русло Суры.

Проектная документация для каждого объекта разработана ООО «Центр-Дорсервис» и направлена на проверку достоверности в госэкспертизу.