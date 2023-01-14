Пенсионерка из Рузаевки,поверив, что спасает дочь, передала мошенникам 500 тысяч рублей

Якобы для непривлечения ее к уголовной ответственности звонившая попросила 500 000 рублей.

Как отмечает пресс-служба МВД Республики Мордовия, разговаривая по стационарному телефону, пенсионерка попыталась со своего мобильного связаться с мужем дочери, однако тот на звонок не ответил.

В результате денежные средства потерпевшая передала приехавшему к ней домой мужчине в медицинской маске.

Позднее, связавшись с дочерью, она узнала, что та находится дома и в ДТП не попадала.

В настоящий момент проводится комплекс необходимых мероприятий, направленных на установление лиц, причастных к совершению преступления.