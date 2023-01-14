НовостиСпорт 14 января 2023 6:19

Более ста юных самбистов провели поединки в открытом первенстве Пензенской области

Отборочный турнир выявил сильнейших спортсменов 2009-2011 годов рождения для участия в первенстве ПФО в апреле 2023 года