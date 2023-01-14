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НовостиСпорт14 января 2023 6:19

Более ста юных самбистов провели поединки в открытом первенстве Пензенской области

Отборочный турнир выявил сильнейших спортсменов 2009-2011 годов рождения для участия в первенстве ПФО в апреле 2023 года
Виктор ВИКТОРОВ
Фото: Пресс-служба администрации Пензы

Фото: Пресс-служба администрации Пензы

Как отмечает пресс-служба администрации Пензы, наибольшее количество медалей в поединках во дворце единоборств «Воейков» завоевали воспитанники спортивной школы олимпийского резерва «Витязь».

Тренеры Дмитрий Зубков / Олег Черняев:

1 место – Софья Фадькина (весовая категория 43 кг);

1 место – Амир Небараев (весовая категория 65 кг);

1 место – Павел Гусаров (весовая категория 46 кг);

2 место – Юлия Голованова (весовая категория 55 кг);

3 место – Алексей Журавлев (весовая категория 35 кг);

3 место – Николай Фирагин (весовая категория 54 кг).

Тренер Александр Котов:

1 место – Егор Запяткин (весовая категория 71+ кг);

1 место – Данила Щепетков (весовая категория 59 кг);

3 место – Николай Пронькин (весовая категория 42 кг).

Тренер Александр Ивентьев:

3 место – Богдан Романов (весовая категория 59 кг);

3 место – Илья Щеваев (весовая категория 71 кг).

Тренер Игорь Далныкин:

1 место – Ксения Склярова (весовая категория 55 кг);

3 место – Владислав Мелешко (весовая категория 71+ кг).