Более ста юных самбистов провели поединки в открытом первенстве Пензенской области

Фото: Пресс-служба администрации Пензы
Как отмечает пресс-служба администрации Пензы, наибольшее количество медалей в поединках во дворце единоборств «Воейков» завоевали воспитанники спортивной школы олимпийского резерва «Витязь».
Тренеры Дмитрий Зубков / Олег Черняев:
1 место – Софья Фадькина (весовая категория 43 кг);
1 место – Амир Небараев (весовая категория 65 кг);
1 место – Павел Гусаров (весовая категория 46 кг);
2 место – Юлия Голованова (весовая категория 55 кг);
3 место – Алексей Журавлев (весовая категория 35 кг);
3 место – Николай Фирагин (весовая категория 54 кг).
Тренер Александр Котов:
1 место – Егор Запяткин (весовая категория 71+ кг);
1 место – Данила Щепетков (весовая категория 59 кг);
3 место – Николай Пронькин (весовая категория 42 кг).
Тренер Александр Ивентьев:
3 место – Богдан Романов (весовая категория 59 кг);
3 место – Илья Щеваев (весовая категория 71 кг).
Тренер Игорь Далныкин:
1 место – Ксения Склярова (весовая категория 55 кг);
3 место – Владислав Мелешко (весовая категория 71+ кг).