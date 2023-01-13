Представителям пензенских СМИ вручили дипломы лауреатов премии губернатора

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

Обращаясь к присутствующим, вице-губернатор Сергей Федотов отметил, что 2022 год стал для многих проверкой на прочность, но, несмотря на это, СМИ продолжали работать и доносить людям важную информацию.

- Вы внушаете людям оптимизм, укрепляете веру в свои силы. Рассказываете о подвигах, которые совершают наши с вами земляки. На конкретных примерах простых граждан показываете, что в жизни нет ничего невозможного, - отметил Сергей Федотов и поблагодарил журналистов за труд.

25 работников СМИ получили дипломы лауреатов премии.