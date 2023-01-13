В Саранске полицейские спасли юношу, едва не замерзшего насмерть в сугробе

Инцидент произошел вечером 9 января. Лейтенант полиции Константин Черепахин и младший лейтенант Дмитрий Паулов, патрулирующие улице Воинова. Заметили лежащего в снегу молодого человека. На тот момент столбик термометра опустился до -30 градусов.

Правоохранители попытались привести его в чувство, но им не удалось. Полицейские остановили проезжающий мимо автомобиль ППС и на нем доставили пострадавшего в больницу.

Как отметили медицинские работники, благодаря оперативным действиям сотрудников полиции 29-летний пострадавший, который несколько часов провел на морозе, остался жив.