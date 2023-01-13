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НовостиПроисшествия13 января 2023 9:22

На трассе в Пензенской области столкнулись микроавтобус и грузовик

Два человека погибли на месте, еще шесть были госпитализированы
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ

Фото: Пресс-служба УМВД России по Пензенской области

Авария произошла сегодня около восьми утра на 559 километре трассы М-5. Столкнулись микроавтобус «Луидор» и грузовой автомобиль марки «Мерседес».

Прибывшие на место сотрудники полиции вызвали «скорую» и помогли пострадавшим выбраться из покореженного салона микроавтобуса. Водитель и один из пассажиров «Луидора» скончались на месте. Еще шесть человек из того же транспортного средства были госпитализированы.

Предварительно установлено, что водитель автобуса выехал на полосу встречного движения. Обстоятельства ДТП уточняются.