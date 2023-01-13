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НовостиОбщество13 января 2023 7:01

Михаил Маркин назначен заместителем руководителя Управления Росприроднадзора по Саратовской и Пензенской областям

Соответствующий приказ был подписан руководителем Росприроднадзора Светланой Радионовой
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ

Михаил Юрьевич родился в Пензе в 1978 году. В 2000 году окончил Пензенскую государственную архитектурно-строительную академию. В 2008 году — Международный независимый эколого-политологический университет.

В структуре Росприроднадзора работает с июня 2020 года. До настоящего времени исполнял обязанности заместителя руководителя Межрегионального управления в Пензе. Стаж государственной и гражданской службы составляет 2 года и 7 месяцев. Михаилу Марину присвоен классный чин советника государственной гражданской службы РФ 2 класса.