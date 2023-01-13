Олег Мельниченко принял участие в совещании под председательством Дмитрия Медведева

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

Дмитрий Медведев отметил, что это важнейшая инициатива «Единой России» за последние годы, которая поддержана Президентом. Председатель партии призвал руководителей субъектов РФ ускорить принятие нормативных документов для оформления льгот на социальную догазификацию.

По поручению Президента РФ Владимира Путина до 15 января по всей стране должен быть установлен минимальный размер субсидии в размере 100 тысяч рублей для нескольких категорий граждан (инвалиды и участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, члены семей погибших, ветеранов и инвалидов, малоимущие граждане, а также многодетные и малоимущие семьи).

«На софинансирование расходов Правительство должно выделить в ближайшее время около 2,5 миллиардов рублей. Регионам нужно ускорить принятие соответствующих нормативных документов на своем уровне», - подчеркнул Дмитрий Медведев.

Комментируя повестку совещания, Олег Мельниченко напомнил, что по итогам 2022 года Пензенская область вошла в десятку лучших субъектов РФ по проведению программы догазификации.

«Мы были также отмечены в числе регионов, где работают меры поддержки для социально уязвимых категорий граждан.

Для них за счет средств областного бюджета возмещается 100% от сметы расходов на проведение работ по газификации - внутри домовладения и в границах земельного участка, но не более 110 тысяч рублей. Это значимая помощь для наших граждан».