В Рузаевке суд рассмотрит дело 21-летней девушки, ударившей ножом в бедро бывшего сожителя

Следственным отделом ОМВД России по Рузаевскому району окончено расследование уголовного дела в отношении 21-летней местной жительницы, обвиняемой в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Как отмечает пресс-служба МВД РМ, 31 октября прошлого года в квартиру к обвиняемой пришел 24-летний молодой человек, с которым она ранее проживала совместно. Он предложил девушке восстановить отношения, однако та ему отказала и в результате между ними возник конфликт.

В ходе словесной ссоры хозяйка жилища ударила ножом потерпевшего в правое бедро. Он вышел на улицу, однако идти не смог и присел возле подъезда на лавку. Увидев, истекающего кровью молодого человека, жительница этого же дома вызвала скорую помощь. Потерпевшего госпитализировали в реанимационное отделение районной больницы.

Сотрудники полиции задержали обвиняемую по месту жительства. Свою вину в совершенном преступлении девушка не отрицала. Орудие преступления изъято.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.