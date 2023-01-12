Губернатор Олег Мельниченко посетил центр поддержки одаренных детей «Ключевский»

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

В центре выявления и поддержки одаренных детей и молодёжи Пензенской области «Ключевский» дети смогут заниматься спортом, наукой и искусством. Губернатор Олег Мельниченко осмотрел кабинеты и оборудование учреждения и пришел к выводу, что обучения здесь позволит пензенским школьникам совершить немало новых открытий.

- По-хорошему завидую ребятам - у них есть возможность получать знания в оснащенных по последнему слову техники аудиториях, - отметил глава региона.

После экскурсии губернатор принял участие в работе «круглого стола», где с педагогами и учащимися обсудил важность взаимодействия школ и вузов в вопросах подготовки молодых специалистов.

Глава региона поддержал инициативу старшеклассников развивать на базе «Ключевского» направление «Астрономия» и поручил предусмотреть приобретение цифрового астрономического оборудования.