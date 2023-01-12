Военный комиссар Пензенской области опроверг информацию о второй волне мобилизации

В социальных сетях начала активно распространяться информация, что со 2 февраля в России стартует вторая волна мобилизации. Как правило, в комментариях под такими постами публикуются ссылки, якобы ведущие на сайты, где можно посмотреть фамилии будущих призывников.

Военный комиссар Пензенской области Андрей Сурков отмечает, что никаких приказов от Министерства обороны РФ о повторной мобилизации не поступало.

Не переходите по ссылкам в таких сообщениях: есть большая вероятность, что вы попадете на мошеннический сайт, с помощью которого злоумышленники украдут ваши данные.