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НовостиОбщество12 января 2023 9:58

Военный комиссар Пензенской области опроверг информацию о второй волне мобилизации

Об этом сообщает Telegram-канал «Объясняем. Пензенская область»
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ

В социальных сетях начала активно распространяться информация, что со 2 февраля в России стартует вторая волна мобилизации. Как правило, в комментариях под такими постами публикуются ссылки, якобы ведущие на сайты, где можно посмотреть фамилии будущих призывников.

Военный комиссар Пензенской области Андрей Сурков отмечает, что никаких приказов от Министерства обороны РФ о повторной мобилизации не поступало.

Не переходите по ссылкам в таких сообщениях: есть большая вероятность, что вы попадете на мошеннический сайт, с помощью которого злоумышленники украдут ваши данные.