«Пензавтодор» в круглосуточном режиме осуществляет зимнюю уборку города

Фото: Пресс-служба администрации Пензы

Кроме того, как отмечает пресс-служба администрации города, проводится очистка и противогололедная обработка проезжей части, пешеходных зон, лестниц, подходов к остановкам общественного транспорта и самих остановок.

За прошедшие сутки в дневную смену было задействовано 75 единиц техники, в ночь – более 45 спецмашин. Вывезено 2325 кубометров снега с улиц Терновского, Центральной, Московской, Богданова, Свердлова, Суворова, Бакунина, Плеханова и других участков.