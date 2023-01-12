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НовостиНедвижимость12 января 2023 6:40

«Пензавтодор» в круглосуточном режиме осуществляет зимнюю уборку города

За прошедшие сутки с улиц Пензы вывезли более двух тысяч кубометров снега
Виктор ВИКТОРОВ
Фото: Пресс-служба администрации Пензы

Фото: Пресс-служба администрации Пензы

Кроме того, как отмечает пресс-служба администрации города, проводится очистка и противогололедная обработка проезжей части, пешеходных зон, лестниц, подходов к остановкам общественного транспорта и самих остановок.

За прошедшие сутки в дневную смену было задействовано 75 единиц техники, в ночь – более 45 спецмашин. Вывезено 2325 кубометров снега с улиц Терновского, Центральной, Московской, Богданова, Свердлова, Суворова, Бакунина, Плеханова и других участков.