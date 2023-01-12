В Пензенской области создан Комитет семей воинов Отечества

Фото предоставлено министерством внутренней и информационной политики Пензенской области

Как отметила пресс-служба министерством внутренней и информационной политики региона, обсуждались реализуемые проекты, перспективы развития организации.

Председатель правления ПРОО «Солдатская мать» Ольга Клейменова рассказала о создании на базе организации штаба Комитета семей воинов Отечества (КСВО):

«Инициатива создания КСВО в России и отделений в регионах принадлежит Президенту страны Владимиру Владимировичу Путину. Мы, как и сотни тысяч семей военнослужащих, мобилизованных, добровольцев в регионах России, горячо поддержали инициативу.

Это позволит повысить эффективность уже проводимой работы, консолидировать инициативы помощи нашим бойцам, их семьям, поддержать их в это непростое время».

Олег Ягов поддержал создание регионального штаба Комитета семей воинов Отечества и проводимую работу ПРОО «Солдатская мать», поблагодарил активистов организации, подчеркнул готовность регионального правительства содействовать штабу КСВО в дальнейшей деятельности.