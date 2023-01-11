Следователи выясняют обстоятельства гибели пенсионера на ночном пожаре в Кузнецке

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области

В жилом помещении обнаружен погибшим мужчина 1940 года рождения. По имеющейся информации, он проживал один.

Как уточняет пресс-служба регионального СУ СК РФ, при осмотре на теле погибшего каких-либо повреждений, кроме следов термического воздействия, не обнаружено. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

По предварительным данным, очаг возгорания находился в жилой комнате, возможной причиной могло стать неосторожное обращение с огнем при курении.

Проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств смерти пенсионера и произошедшего возгорания.

По результатам проведения проверки следователем будет принято процессуальное решение.