Командующим объединённой группировкой войск в зоне СВО назначен Валерий Герасимов

Фото: Минобороны РФ

«Его заместителями назначены: главнокомандующий Воздушно-космическими силами генерал армии Сергей Суровикин, главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков, а также заместитель начальника Генерального штаба ВС РФ генерал-полковник Алексей Ким», - цитирует сообщение военного ведомства сетевое издание #govoritmoskva

В Минобороны добавили, что новые назначения руководства специальной военной операцией связаны с расширением масштаба решаемых задач и необходимостью более тесного взаимодействия всех видов и родов войск.