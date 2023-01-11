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НовостиОбщество11 января 2023 18:08

Командующим объединённой группировкой войск в зоне СВО назначен Валерий Герасимов

Информация об этом появилась на сайте Минобороны России
Виктор ВИКТОРОВ
Фото: Минобороны РФ

Фото: Минобороны РФ

«Его заместителями назначены: главнокомандующий Воздушно-космическими силами генерал армии Сергей Суровикин, главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков, а также заместитель начальника Генерального штаба ВС РФ генерал-полковник Алексей Ким», - цитирует сообщение военного ведомства сетевое издание #govoritmoskva

В Минобороны добавили, что новые назначения руководства специальной военной операцией связаны с расширением масштаба решаемых задач и необходимостью более тесного взаимодействия всех видов и родов войск.