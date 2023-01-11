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НовостиЗдоровье11 января 2023 14:06

До конца года в села Пензенской области на работу придут больше 100 медицинских работников

В регионе продолжается реализация программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер»
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ

Напоминаем вам, что согласно условиям программ, медицинские работники, устраивающиеся на работу в учреждения здравоохранения в селах Пензенской области (а также поселки или города с населением до 50 тысяч человек), получают денежные выплаты.

Для врачей ее размер составляет полтора миллиона рублей, для медсестер и фельдшеров – 750 тысяч рублей (при условии работы в отдаленном или труднодоступном селе или деревне), или миллион и 500 тысяч рублей соответственно, если медики приходят работать в город с населением до 50 тысяч человек.

В прошлом году данная мера поддержки помогла привлечь в сельские больницы 62 врачей и 18 фельдшеров и медсестер. В этом году планируется, что еще 101 медик приедет работать в отдаленные населенные пункты.