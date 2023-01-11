Житель Пензенского района украл неисправный автомобиль, оставленный владельцем на стоянке

В октябре прошлого года житель Московской области оставил свой автомобиль «Киа Спортейдж» на стоянке возле автомобильной дороги Пенза-Тамбов. Машина была сломана. Спустя некоторое время владелец вернулся за своим транспортным средством, но не обнаружил его и сразу обратился в полицию.

Сотрудники полиции быстро установили причастность к пропаже 36-летнего жителя Пензенского района. Во время допроса в отделе он признался в совершении преступления и рассказал, что заметил бесхозный автомобиль без колес в середине октябре. Через несколько дней. Проезжая мимо, он убедился, что машину до сих пор никто не забрал, поэтому вызвал на место эвакуатор и вывез транспортное средство со стоянки.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Украденную машину изъяли.