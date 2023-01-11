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НовостиЗдоровье11 января 2023 10:45

В Пензе возобновляется проведение «Марафонов здоровья»

К участию приглашаются все желающие
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ

Цель профилактической акции – мотивация жителей региона к регулярному прохождению медосмотров.

«Марафоны здоровья» будут проходить в здании автовокзала каждую пятницу, начиная с 13 января.

- Акция помогает выявить основные факторы развития хронических неинфекционных заболеваний, таких как избыточный вес, высокое давление и другие, - отмечает главный врач Пензенского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Ирина Пузракова.

Помимо этого, на площадке также будет присутствовать дерматолог, которые обследует родинки и другие новообразования кожи.

Пройти осмотр можно будет с 12 до 15 часов.