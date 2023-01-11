На новогодних каникулах в Пензе состоялась подводная елка

Фото: Пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Пензенской области

Перед погружением для участников провели подробный инструктаж, после чего пловцы погрузились под воду к установленной на дне бассейна елке, где организовали импровизированный хоровод.

Тренер Дмитрий Маликов примерил на себя роль Дедушки Мороза:

- Мы решили отметить праздник в любимой стихии. Эту традицию мы соблюдаем уже не один год. Подводная новогодняя елка помогает привлечь новичков в наш вид спорта, - отметил он.

Всего в мероприятии приняли участие 40 человек.