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НовостиСпорт11 января 2023 8:33

На новогодних каникулах в Пензе состоялась подводная елка

В мероприятии приняли участие любители дайвинга
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ

Фото: Пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Пензенской области

Перед погружением для участников провели подробный инструктаж, после чего пловцы погрузились под воду к установленной на дне бассейна елке, где организовали импровизированный хоровод.

Тренер Дмитрий Маликов примерил на себя роль Дедушки Мороза:

- Мы решили отметить праздник в любимой стихии. Эту традицию мы соблюдаем уже не один год. Подводная новогодняя елка помогает привлечь новичков в наш вид спорта, - отметил он.

Всего в мероприятии приняли участие 40 человек.