По подозрению в убийстве гостившего у них с мужем родственника арестована жительница Вадинска

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области

Как отмечает пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области, поздно вечером, когда все легли спать, потерпевший начал нецензурно выражаться и громко разговаривать.

На этой почве между родственниками произошел конфликт. Со слов женщины, потерпевший первым начал наносить ей удары.

Чем занимался в это время ее муж не уточняется.

Разозлившись, обвиняемая взяла на кухне нож и,вернувшись в комнату, нанесла лежащему на полу мужчине удар ножом в область груди.

После причинения ранения женщина пошла спать. Проснувшись через несколько часов и обнаружив потерпевшего в том же положении, она обратилась за помощью к соседям, чтобы вызвать медработников.

Смерть мужчины наступила на месте происшествия от колото-резаного ранения грудной клетки.

По факту убийства мужчины 1976 года рождения Нижнеломовским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Пензенской области возбуждено уголовное дело.

47-летней жительнице Вадинска предъявлено обвинение в убийстве. По решению суда она заключена под стражу.

Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы.

По делу назначен ряд судебных экспертиз.