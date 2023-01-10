Избивший женщину до потери сознания житель Саранска предстанет перед судом

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Республике Мордовия

Как отмечает пресс-служба СУ СК РФ по РМ, во время ссоры мужчина избил женщину руками и ногами по различным частям тела.

Днем пострадавшую без сознания обнаружили соседи. Женщину доставили в больницу, где в октябре от полученных телесных повреждений она скончалась.

Согласно заключению судмедэкспертов, смерть наступила от тупой сочетанной травмы тела, осложнившейся травматическим отеком головного мозга.

Следственным отделом по Ленинскому району Саранска СУ СК РФ по РМ расследование уголовного дела в отношении 36-летнего мужчины завершено. Ему предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшей.

В ходе следствия вину в совершении инкриминируемого деяния фигурант дела признал полностью.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.