На Сурском мосту в Пензе столкнулись пять машин

Фото: подписчик сообщества «Сова Пенза Авто» в социальной сети «ВКонтакте»

Как рассказали в пресс-службе Управления ГИБДД УМВД России по Пензенской области, на мосту столкнулись пять машин – два ВАЗа, «Газель», «Рено» и «Форд», после чего движение на данном участке затруднилось.

Фото с места ДТП были опубликованы в сообществе «Сова Пенза Авто» в социальной сети «ВКонтакте». Один из подписчиков группы ехал в «Газели». По его словам, водитель одной из отечественных легковушек вылетел на встречную полосу во время заноса и врезался в маршрутку, после чего столкнулся с другими транспортными средствами.

Обстоятельства аварии уточняются.