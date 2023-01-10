В Законодательном Собрании Пензенской области начали формировать повестку февральской сессии

Очередная сессия Законодательного Собрания состоится 10 февраля. Депутаты рассмотрят два отчета - начальника УМВД России по Пензенской области и председателя Счетной палаты.

Кроме того, речь зайдет и о подготовке отчета о результатах деятельности областного правительства в прошлом году.

- Прошу сконцентрироваться, ответственных сотрудников — активизировать взаимодействие с министерствами и ведомствами по подготовке законопроектов для обсуждения на заседаниях профильных комитетов и сессии, - отметил Вадим Супиков.