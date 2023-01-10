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НовостиОбщество10 января 2023 13:05

Жители пензенского микрорайона Север поблагодарили депутата Олега Кочеткова за проведение праздника

Письмо от жителей дома на улице Аустрина пришло на имя председателя Законодательного Собрания Пензенской области Вадима Супикова
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ

Пензенцы выражают благодарность главе комитета регионального парламента по промышленной политике Олегу Кочеткову за организацию и проведение новогоднего представления во дворе дома № 180.

«Дети и взрослые очень довольны, такого мероприятия у нас никогда не было, – говорится в письме. – Мы находимся на окраине города, вдали от развлекательных мероприятий, поэтому очень рады, что про наших детей не забыли».

Кроме того, избиратели поблагодарили депутата за помощь в обустройстве детских площадок и придомовых территорий.