Жители пензенского микрорайона Север поблагодарили депутата Олега Кочеткова за проведение праздника

Пензенцы выражают благодарность главе комитета регионального парламента по промышленной политике Олегу Кочеткову за организацию и проведение новогоднего представления во дворе дома № 180.

«Дети и взрослые очень довольны, такого мероприятия у нас никогда не было, – говорится в письме. – Мы находимся на окраине города, вдали от развлекательных мероприятий, поэтому очень рады, что про наших детей не забыли».

Кроме того, избиратели поблагодарили депутата за помощь в обустройстве детских площадок и придомовых территорий.