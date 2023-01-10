Верховный Суд Мордовии ужесточил наказание мужчине, выстрелившему из обреза в ногу знакомому

Изменен приговор Ковылкинского районного суда от 08.07.2022, которым за незаконные хранение, переделку и ношение огнестрельного оружия, а также за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека с применением оружия, ранее судимый местный житель был осужден к 5 годам лишения свободы в колонии строгого режима, с ограничением свободы на срок 2 года.

По информации пресс-службы Прокуратуры РМ, не ранее июня 2013 г. подсудимый на берегу реки Исса в с. Подгорное Алексово Ковылкинского района республики нашел охотничье ружье модели «ИЖ-К» 16 калибра, переделал его в обрез и незаконно хранил.

В ходе конфликта 07.03.2020 в г. Ковылкино нетрезвый мужчина выстрелил из обреза в ногу знакомому, чем причинил ему телесное повреждение, повлекшее тяжкий вред здоровью.

Вину в совершенных преступлениях подсудимый не признал, отрицая свою причастность к содеянному.

Приговор обжаловала сторона защиты, предлагавшая оправдать подсудимого.

Судебный акт, ввиду его чрезмерной мягкости, был оспорен гособвинителем.

Суд апелляционной инстанции согласился с доводами прокурора и изменил приговор, усилив осужденному наказание до 7 лет лишения свободы.

Жалобы осужденного и адвоката оставлены без удовлетворения.