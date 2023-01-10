Пензенских школьников научат безопасному поведению в Интернете

Занятия по цифровой грамотности в школах области стартуют уже в феврале. Ребята научатся защищать личные данные, распознавать мошенников и многому другому.

- Это очень важные и полезные навыки. Такое обучение должно начинаться со школьной скамьи и продолжаться по мере взросления человека и развития технологий, - считает губернатор Олег Мельниченко.

По его мнению, занятия не должны носить формальный характер, а материал необходимо адаптировать для школьников каждой возрастной группы.

Материалы «Цифрового ликбеза» также предназначены для родителей и педагогов. Просветительское видео планируется изучать в рамках уроков ОБЖ, информатики и других школьных предметов, на «классных часах» и других внеурочных мероприятиях.