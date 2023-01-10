При задержании правонарушителя полицейские Мордовии применили табельное оружие

По информации пресс-службы МВД РМ, включив проблесковые маяки и специальный звуковой сигнал на патрульной автомашине, экипаж через громкоговорящее устройство потребовал от водителя остановиться, однако, увеличив скорость, он продолжил движение, выезжал на полосу встречного движения.

Для принудительной остановки транспортного средства при выезде из населенного пункта полицейские применили табельное оружие, правонарушитель задержан, автомашина изъята в рамках требований законодательства.

В отношении правонарушителя собран административный материал за невыполнение требований сотрудника полиции об остановке транспортного средства, о прохождении медосвидетельствования на состояние опьянения и выезд в нарушение ПДД на полосу встречного движения.

Проводится административное расследование.