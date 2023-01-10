Пензенский драматический театр завершил новогоднюю кампанию

Фото предоставлено министерством культуры и туризма Пензенской области

Новогоднюю программу посетила почти 31 тысяча юных и взрослых пензенцев.

Четыре «ёлки» были благотворительными. Их посетило в общей сложности более двух тысяч зрителей. Общее же число тех, кто смог на благотворительной основе принять участие в новогодних мероприятиях, составило свыше 6 тысяч человек, отмечает пресс-служба регионального министерства культуры и туризма.

По традиции театра во время «ёлок» не были забыты и взрослые зрители. На малой сцене по вечерам шли камерные спектакли: одна из самых «долгоиграющих» постановок театра, комедия «Мужчина к празднику» по пьесе Надежды Птушкиной; драма «Двое» по пьесе Уильяма Гибсона; идущая с неизменным успехом документальная мелодрама «Хорошая» по пьесе Ольги Михайловой и Елены Исаевой; премьера прошлого сезона, моноспектакль «Телефонный разговор» по рассказу Кира Булычёва в постановке Никиты Кузина и исполнении Юрия Землянского. Все спектакли традиционно прошли с аншлагами.

Уже с субботы, 14 января, в театре возобновятся вечерние спектакли. На малой сцене артисты покажут спектакль «Хорошая». 15 января на большой сцене пройдет премьера сезона - триллер «На бойком месте» по пьесе Островского.17 января зрители увидят на малой сцене спектакль «С училища» по пьесе Андрея Иванова.