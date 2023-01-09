Инспекторы ДПС спасли семью, едва не замерзшую на трассе в Нижнеломовском районе

Семейная поездка едва не закончилась трагедией, когда машина жителей Пензенской области заглохла на трассе М-5. Инцидент случился 6 января.

В салоне в этот момент находились четыре человека, среди которых были двое маленьких детей. Водитель понял, что не сможет завести машину, и попытался остановить попутку, но за полчаса ни один из проезжающих автомобилей не затормозил.

Температура за окном стремительно падала и уже достигла отметки -25 градусов. В этот момент заледеневшую машину заметил патруль ДПС, проезжающий мимо. Капитан полиции Михаил Мерняев и старший лейтенант Евгений Майоров сразу же пересадили семью в свою машину, чтобы они смогли согреться, а после отбуксировали их автомобиль на ближайшую стоянку.