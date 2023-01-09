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НовостиПроисшествия9 января 2023 8:35

С начала года мошенники обманули уже 10 жителей Мордовии

Потерпевшие отдали злоумышленникам 243 тысячи рублей
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ

Праздники – это не только время отдыха от рабочей рутины, но и те дни, в которые мошенники особенно активно пользуются расслабленным состоянием граждан. С 1 по 8 января жертвами злоумышленников стали 10 жителей Мордовии.

Способы отъема денег у населения все те же: махинации при покупке-продаже вещей, обман при попытке заказать интимные услуги, звонки от «представителей банка».

МВД по РМ отмечает: в прошлом году на удочку мошенников попались почти 1100 жителей республики. Граждане отдали им 209 миллионов рублей.