В Запорожской области заявили о подготовке ВСУ к форсированию Днепра

По информации сетевого издания govoritmoskva.ru, об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«В последнее время резко обмелел Днепр - и обмелел не просто так. Это косвенно подтверждает, что украинские войска готовятся к форсированию в районе Каховского водохранилища. Одним из направлений для высадки десанта может стать Энергодар и Запорожская АЭС», - сообщил РИА Новости Рогов.

По его мнению, уменьшение стока воды в Днепре - это искусственный процесс, организованный украинскими военными путём постепенного перекрытия гидротехнических затворов ГЭС на плотинах Днепровского каскада в верховьях, включая Кременчугскую и Днепрогэс.