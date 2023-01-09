В Мордовии в ДТП пострадал 12-летний ребенок

Фото: Пресс-служба МВД РМ

62-летний водитель, лишенный права управления транспортными средствами, управляя автомашиной «Тойота Королла», выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомашиной «Форд Фокус».

В результате ДТП травмы получили водитель автомашины «Форд Фокус», а также двое пассажиров данного транспортного средства - 35-летний мужчина и 12-летний ребенок, которые доставлялись в лечебные учреждения, где им была оказана медицинская помощь, назначено лечение.

Водитель автомашины «Форд Фокус» трезв, в отношении водителя «Тойота Королла», составлен административный материал по ч. 3 ст. 12.8 КоАП РФ (управление т/с нетрезвым водителем, ранее лишенным права управления т/с).

В этот же день на 1 (+620) км а/д «Подъезд к г. Саранску от а/д «Урал» - Богдановка - Ожга 2-я» 70-летний водитель автомашины «Нива Шевроле» не обеспечил контроль за движением транспортного средства, в результате чего совершил съезд в правый кювет по ходу движения с последующим опрокидыванием.

В результате ДТП водитель автомашины получил телесные повреждения и бригадой скорой помощи был доставлен в ГБУЗ РМ «МРЦКБ» го Саранска, где от полученных травм скончался.

На данном участке автодороги выявлен недостаток транспортного эксплуатационного состояния УДС – зимняя скользкость на проезжей части дороги.