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НовостиНедвижимость9 января 2023 6:06

Повреждение трубопровода по улице Калинина в Пензе планировалось устранить до 8.00 9 января

Авария тепловых сетей на перекрестке улицы Калинина и Металлистов была зафиксирована сотрудниками ПАО «Т Плюс» в воскресенье, 8 января
Виктор ВИКТОРОВ
Фото: Пресс-служба администрации Пензы

Фото: Пресс-служба администрации Пензы

По информации пресс-службы администрации Пензы, на месте аварии работали две бригады в составе восьми человек и пяти единиц техники.

В зоне отключения теплоносителя оказались 31 жилой дом, детский сад и школа.

Оперативно по адресу выезжал временно исполняющий обязанности главы города Александр Басенко и замглавы администрации по городскому хозяйству Руслан Тинчурин.

До полного устранения аварии ситуация держится на строгом контроле.

Планируемый срок завершения работ - 9 января до 8:00.