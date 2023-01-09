Повреждение трубопровода по улице Калинина в Пензе планировалось устранить до 8.00 9 января

Фото: Пресс-служба администрации Пензы

По информации пресс-службы администрации Пензы, на месте аварии работали две бригады в составе восьми человек и пяти единиц техники.

В зоне отключения теплоносителя оказались 31 жилой дом, детский сад и школа.

Оперативно по адресу выезжал временно исполняющий обязанности главы города Александр Басенко и замглавы администрации по городскому хозяйству Руслан Тинчурин.

До полного устранения аварии ситуация держится на строгом контроле.

Планируемый срок завершения работ - 9 января до 8:00.