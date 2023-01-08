В Пензе сотрудник сортировочного центра интернет-магазина присвоил чужой телефон

Руководитель сортировочного центра, находящегося в Октябрьском районе Пензы, обратилась в полицию с заявлением о краже одного из заказов – телефона стоимостью 130 тысяч рублей. По словам заявительницы, гаджет пропал на складе.

Изучив записи с камеры наблюдения, полицейские установили, что телефон украл один из сотрудников сортировочного центра – 18-летний житель Пензенского района. Свою вину он признал и рассказал, что планировал оставить телефон себе. Украденное изъято.

Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения сроком до 2 лет.