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НовостиПроисшествия8 января 2023 9:41

В Мордовии следователи проверяют версию гибели отца и сына в своем доме от угарного газа

7 января в доме в селе Каргал тела 69-летнего мужчины и его 45-летнего сына обнаружила их родственница
Виктор ВИКТОРОВ
Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Республике Мордовия

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Республике Мордовия

Как уточняет пресс-служба СУ СК РФ по РМ, по предварительным данным, смерть наступила вследствие отравления угарным газом, поступившим в дом, в результате преждевременно закрытой заслонки печи.

Проводится комплекс проверочных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего, по результатам будет вынесено процессуальное решение.

Следственное управление напоминает гражданам о соблюдении правил безопасности при пользовании печным и газовым отоплением.