В Мордовии следователи проверяют версию гибели отца и сына в своем доме от угарного газа

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Республике Мордовия
Как уточняет пресс-служба СУ СК РФ по РМ, по предварительным данным, смерть наступила вследствие отравления угарным газом, поступившим в дом, в результате преждевременно закрытой заслонки печи.
Проводится комплекс проверочных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего, по результатам будет вынесено процессуальное решение.
Следственное управление напоминает гражданам о соблюдении правил безопасности при пользовании печным и газовым отоплением.