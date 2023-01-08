В Мордовии следователи проверяют версию гибели отца и сына в своем доме от угарного газа

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Республике Мордовия

Как уточняет пресс-служба СУ СК РФ по РМ, по предварительным данным, смерть наступила вследствие отравления угарным газом, поступившим в дом, в результате преждевременно закрытой заслонки печи.

Проводится комплекс проверочных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего, по результатам будет вынесено процессуальное решение.

Следственное управление напоминает гражданам о соблюдении правил безопасности при пользовании печным и газовым отоплением.