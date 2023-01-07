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НовостиОбщество7 января 2023 12:02

В 2022 году поисковый отряд «ЛизаАлерт» помог найти 358 жителей Пензенской области

Цифры были опубликованы добровольцами в их сообществе в социальной сети «ВКонтакте»
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ

«ЛизаАлерт» - отряд, занимающийся поиском пропавших людей с 2010 года. Региональные представительства отряда есть в 63 регионах России. В его рядах состоят самые обычные граждане, которые ведут свою деятельность на безвозмездной основе.

В 2022 году в Пензенской области отряд «ЛизаАлерт» получил 463 заявки на поиск пропавших людей. 358 человек были найдены живыми, еще 37 погибли. 17 пропавших не найдены, но их поиски продолжаются.

КСТАТИ

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