В 2022 году поисковый отряд «ЛизаАлерт» помог найти 358 жителей Пензенской области

«ЛизаАлерт» - отряд, занимающийся поиском пропавших людей с 2010 года. Региональные представительства отряда есть в 63 регионах России. В его рядах состоят самые обычные граждане, которые ведут свою деятельность на безвозмездной основе.

В 2022 году в Пензенской области отряд «ЛизаАлерт» получил 463 заявки на поиск пропавших людей. 358 человек были найдены живыми, еще 37 погибли. 17 пропавших не найдены, но их поиски продолжаются.

КСТАТИ

В Пензенской области продолжаются поиски 57-летнего мужчины: он ушел из дома 28 декабря (читать далее)