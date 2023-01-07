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НовостиОбщество7 января 2023 9:54

Поздравление губернатора Пензенской области Олега Мельниченко с Рождеством Христовым

Источник:kp.ru

Уважаемые православные христиане

Пензенской области!

Сердечно поздравляю вас с Рождеством Христовым!

Этот один из самых почитаемых православных праздников питает добрые чувства и помыслы, служит благородным целям единения миллионов людей на основе незыблемых духовно-нравственных ценностей.

В светлые рождественские дни особенно важно проявлять заботу о ближних, делиться теплом и любовью с теми, кто нам дорог.

Замечательно, что завещанные предками, бережно сохраненные Русской Православной Церковью христианские традиции мира, милосердия, сострадания и справедливости сегодня приумножаются, передаются подрастающим поколениям.

Желаю вам душевной радости, крепкого здоровья, благополучия, счастья, удачи во всех делах и начинаниях!