Поздравление губернатора Пензенской области Олега Мельниченко с Рождеством Христовым

Уважаемые православные христиане
Пензенской области!
Сердечно поздравляю вас с Рождеством Христовым!
Этот один из самых почитаемых православных праздников питает добрые чувства и помыслы, служит благородным целям единения миллионов людей на основе незыблемых духовно-нравственных ценностей.
В светлые рождественские дни особенно важно проявлять заботу о ближних, делиться теплом и любовью с теми, кто нам дорог.
Замечательно, что завещанные предками, бережно сохраненные Русской Православной Церковью христианские традиции мира, милосердия, сострадания и справедливости сегодня приумножаются, передаются подрастающим поколениям.
Желаю вам душевной радости, крепкого здоровья, благополучия, счастья, удачи во всех делах и начинаниях!