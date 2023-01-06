МЧС предупреждает о риске роста пожаров из-за аномальных морозов

В связи с аномальными морозами в России возрастает риск роста числа бытовых пожаров и гибели в них людей. В основном их причинами в такой период становятся нарушения правил безопасной эксплуатации печей и электрооборудования. А сопутствующими факторами тяжелых последствий пожаров являются невнимательность и потеря бдительности взрослыми.

МЧС настоятельно рекомендует соблюдать элементарные правила пожарной безопасности, не эксплуатировать печи при наличии прогаров иповреждений, не использовать нестандартные самодельные электронагревательные приборы и удлинители для их питания, не оставлять без присмотра печи и включенные обогреватели, и тем более не доверять детям следить за ними.

Ни в коем случае нельзя размещать обогреватели рядом с горючими материалами, не допускается использовать их для сушки вещей.

Кроме того, необходимо помнить, что, если от розетки исходит легкий треск, надо отключить от нее электроприбор и вызвать электромастера для устранения неисправности. При срабатывании автоматического выключателя, обесточивающего вашу электросеть, не следует его включать заново, необходимо найти причину.

Особое внимание хотелось бы обратить на эксплуатацию газовых баллонов - их нельзя хранить дома и на балконах. Помните, что, если полностью заправленный баллон с мороза перенести в тепло, газ расширится и неисправный сосуд может взорваться.

Только соблюдение правил пожарной безопасности, бдительность и осторожность сохранит ваше жилье от пожаров и самое главное жизни ваших родных и близких.