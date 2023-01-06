Пенза
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пенза
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Пенза
-18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЭкономика6 января 2023 10:30

На развитие сельских территорий Пензенской области будет выделено более 505 млн рублей

Их направят на улучшение жилищных условий специалистов, ремонт объектов инфраструктуры. Об этом Олег Мельниченко сообщил во вторник, 3 января
Виктор ВИКТОРОВ
Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

По информации пресс-службы регионального правительства, глава региона уточнил, что из федерального бюджета на реализацию программы предусмотрено почти 164 млн рублей.

В частности, сельским семьям будет выдана социальная выплата на строительство или приобретение жилого дома. Губернатор проинформировал также о намеченной реализации в 2023 году не менее 60 проектов по благоустройству общественных пространств на сельских территориях. Это зоны отдыха, детские и спортивные площадки, историко-культурные памятники, внутриквартальные дороги и тротуары, уличное освещение. Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры на сельских территориях будут реализованы в 6 муниципальных районах Пензенской области.

«В рамках программы планируется построить и отремонтировать более 13 км автомобильных дорог в сельской местности», - подытожил Олег Мельниченко