Депутат Затулин назвал СВО на Украине отложенной гражданской войной

«Лидеры, которые подписывали Беловежские соглашения, думали о себе, о своей власти», - цитирует Константина Затулина сетевое издание govoritmoskva.ru

По мнению депутата, они не думали о тех последствиях, которые повлечёт подпись под этим документом. И вели себя соответствующим образом потом. И результат, он проявляется. Это отложенная гражданская война на пространстве Советского Союза, которая не случилась из-за предательства элит, которые не захотели защитить свои национальные интересы, или даже не понимали свои национальные интересы. Национальные интересы всё равно пробили себе дорогу, но теперь в конфликтной форме».

По словам Затулина, специальная военная операция на Украине для россиян становится настоящей Отечественной войной.

«Специальная военная операция началась 24 февраля, и она заполняет все наши мысли. Я считаю, что эта СВО, по сути, конечно, уже давно превратилась в Отечественную войну. Если на Украине это сразу поняли и именно так поставили вопрос, то у нас к этому мучительно приходят. На самом деле, пришли, если судить по последнему интервью Владимира Путина, где он говорил о войне, о мире, не упоминая уже тезис о специальной военной операции».