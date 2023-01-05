В Саранске 6 и 7 января ограничат движение

В столице Мордовии 6 и 7 января на отдельных участках будет временно ограничено движение и исключена стоянка транспортных средств.

По информации пресс-службы МВД Республики Мордовия, в целях обеспечения безопасности и организации дорожного движения в период проведения торжественного богослужения по случаю Рождества Христова в храмах и церквях городского округа Саранск

с 07:00 часов 6 января до 03:00 часов 7 января 2023 года

ограничено движение и исключена стоянка транспортных средств

по ул. Большевистской на участке от ул. Коммунистической до ул. Советской (четная и нечетная сторона),

по ул. Демократической на участке от ул. Коммунистической до ул. Советской,

по ул. Красноармейской на участке от ул. Саранской до ул. Кавказской,

по ул. Большевистской на участке от ул. Советской до ул. Кавказской,

по ул. Советской на участке от ул. Демократической до ул. Большевистской,

по ул. М. Расковой на участке от ул. Ульянова до ул. Попова (четная и нечетная сторона),

на парковках по ул. Советской в районе Кафедрального Собора святого праведного воина Феодора Ушакова,

по ул. Большевистской в районе здания Мордовского РФ АО «Россельхозбанк» (ул. Советская, 47а),

по ул. Советской в районе ТЦ «РИО» (ул. Советская, 55а),

на территории, прилегающей к храму Казанской иконы Божией Матери по ул. Коваленко,

на территории, прилегающей к Никольскому храму по ул. Волгоградской

за исключением спецмашин и транспортных средств, имеющих пропуск.

с 07:00 часов до 21:00 часов 7 января 2023 года исключена стоянка транспортных средств

на парковках по ул. Советской в районе Кафедрального Собора святого праведного воина Феодора Ушакова (ул. Советская, 53),

по ул. Большевистской в районе здания Мордовского РФ АО «Россельхозбанк» (ул. Советская, 47а),

по ул. Советской в районе ТЦ «РИО» (ул. Советская, 55а)

за исключением спецмашин и транспортных средств, имеющих пропуск.