В Пензенской области заключен под стражу угонщик «Нивы» со сметаной

Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

Ориентировки разыскиваемого автомобиля были переданы сотрудникам Госавтоинспекции.

В результате проведённых оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции был задержан разыскиваемый автомобиль, за рулём которого находился гражданин 1982 года рождения, проживающий в соседнем селе. Водитель управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, в то время как ранее был подвергнут административному наказанию за аналогичное правонарушение.

В отделе полиции мужчина дал признательные показания, он пояснил, что проходил мимо, когда увидел заведённый автомобиль.

Находившееся в автомобиле молоко, сметану, сыр угонщик продал местному жителю.

В отношении злоумышленника возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 166, ч. 1 ст. 158 и ст. 261.1 УК РФ.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Похищенное имущество было изъято и передано законному владельцу.