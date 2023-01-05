Незнакомцу, пообещавшему заработок на бирже, пензенец перечислил 775 тысяч рублей

Как уточнила пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области, в полиции мужчина 1981 года рождения рассказал, что под предлогом заработка на бирже, самостоятельно перевёл 775 тысяч рублей неизвестному лицу.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 159 УК РФ.

Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

Полиция Пензенской области предупреждает: ни в коем случае не перечисляйте деньги незнакомцам. Если вам гарантируют доход значительно выше, чем в банках с надежной репутацией, предлагают заработать большие деньги на участии в биржевых торгах или спортивных событиях, помните – так действуют мошенники!

Прежде, чем предпринимать какие-либо действия, почитайте в интернете отзывы на подобные финансовые схемы! Посоветуйтесь с родными, друзьями, знакомыми.