В Пензе из-за роста числа пострадавших от падений на улицах развернуты новые травмпункты

​Фото предоставлено министерством здравоохранения Пензенской области.

Только за 3 января 2023 года в службу скорой медицинской помощи поступило 1 824 вызова, из них более 300 - вызовы по поводу травм, - приводит статистику пресс-служба регионального минздрава. Рекордное количество обращений зафиксировано и в травмпункте на ул. Пионерской, 4. 193 человека пострадало в результате падения на улице.

160 человек самостоятельно обратились в приемное отделение стационара на ул. Стасова, 7. Из них 30 человек были госпитализированы.

«Для обеспечения доступности медпомощи пациентам данного профиля в Пензе дополнительно развернуты травмпункты, - прокомментировал ситуацию по организации медицинской помощи пациентам с травмами Дмитрий Зиновьев, посетив стационар клинической больницы № 6 имени Г. А. Захарьина, в среду, 4 января. – Помимо хорошо всем знакомого травмпункта на Пионерской, амбулаторный приём организован в приемном отделении больницы Бурденко и в поликлинике № 9 на ул. Баумана. Их работа – круглосуточно.

Круглосуточные дополнительные посты врача травматолога введены в травмпункте клинической больницы № 6, расположенном на ул. Пионерской и в приемном отделении клинической больнице № 6 на ул. Стасова.

Изменена маршрутизация пациентов, нуждающихся в травматологической специализированной помощи.

Приём первичных пациентов осуществляется в областной больнице им. Н.Н. Бурденко и клинической больнице № 6 им. Г.А. Захарьина по зонам ответственности: Первомайский и Железнодорожный районы Пензы закреплены за ОКБ им. Н.Н. Бурденко; Ленинский и Октябрьский районы закреплены за КБ им. Г.А. Захарьина.

Районы области также закреплены за указанными больницами. Стационары больниц Бурденко и Захарьина усилены врачами - травматологами.

Для повторного приёма пациентов в поликлиниках города работают врачи травматологи.

Врачи призывают всех пензенцев быть внимательными и аккуратным при передвижении по скользким улицам. Без особой надобности на улицу не выходить.