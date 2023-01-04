В Саранске полицейские разыскивают подозреваемого в краже алкогольной продукции и сигарет

Фото: Пресс-служба МВД РМ

Как уточняет пресс-служба МВД РМ, отделом полиции №3 УМВД России по го Саранск устанавливается личность неизвестного, причастного к хищению 2 января товарно-материальных ценностей из сетевого супермаркета, расположенного по улице Республиканская, 44.

По предварительным данным, разыскиваемый проник в помещение в 03:30 и совершил кражу сигарет и алкогольной продукции. Причиненный ущерб составил более 5,5 тысяч рублей.

Всем, кто располагает информацией, просим сообщить по телефонам: 8(8342) 29-90-39, 29-90-23 или 102(02).