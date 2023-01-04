В Мордовии сотрудники СК региона поздравили с Новым годом ветерана Великой Отечественной

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Республике Мордовия

Чтобы создать новогоднее настроение представители управления нарядили для Михаила Семеновича елочку.

Как рассказала пресс-служба СК региона, за чаепитием 95-летний ветеран войны вспомнил о своем боевом и трудовом пути. В 1944 году 17-летним он был призван на фронт.

После окончания учебной части служил в войсках связи. В составе Западного фронта освобождал Польшу, Румынию, Австрию. Победу встретил в венгерском городе Дебрецене. В послевоенные годы работал в сельском хозяйстве в родном селе.

Сотрудники ведомства пожелали Михаилу Семеновичу крепкого здоровья, благополучия и долгих лет жизни. Ветеран не хотел отпускать гостей, поблагодарил за внимание и пригласил в гости на День защитника Отечества:

«Большое спасибо, что не забываете меня, навещаете! Я радуюсь вам, моложе становлюсь. Буду снова ждать вас в гости!»