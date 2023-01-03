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НовостиОбщество3 января 2023 18:02

В Пензе отыскалась 15-летняя девушка, чье местонахождение было неизвестно со 2 января

Следователи устанавливают причины и обстоятельства самовольного ухода несовершеннолетней из дома
Виктор ВИКТОРОВ
Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области

Объявленную сегодня ранее в розыск девушку нашли днем в районе автовокзала

По информации пресс-службы СУ СК РФ по Пензенской области, каких-либо противоправных действий в отношении подростка за время отсутствия дома не совершено.

Следователем следственного отдела по Ленинскому району Пензы следственного управления СКР по Пензенской области проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

В рамках доследственной проверки будут установлены причины и обстоятельства самовольного ухода несовершеннолетней, условия её проживания и воспитания в семье. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.