Более трех тысяч жизней спасли врачи первого пензенского сосудистого центра в минувшем году

Фото предоставлено министерством здравоохранения Пензенской области

Первому региональному сосудистому центру на базе Пензенской областной клинической больницы имени Н. Н. Бурденко более 10 лет. Возглавляет его Заслуженный врач России, нейрохирург высшей категории Михаил Краснов.

«Подводя итоги 2022 года, хочется поблагодарить коллег за самоотверженную работу, благодаря которой в нашем центре были спасены более 3 тысяч пациентов с катастрофами сердечно-сосудистой системы, - приводит слова Михаила Краснова пресс-служба регионального минздрава. - Благодаря усилиям медицинских сотрудников, время доставки пациента от приёмного отделения до операционного стола составляет в среднем 11 минут. Это минимизирует риски пациентов и сокращает сроки реабилитационного периода после перенесённого поражения сердечно-сосудистой системы».

Применяемое современное оборудование, которое появилось здесь, в том числе, благодаря нацпроекту «Здравоохранение», позволяет врачам центра решать самые сложные медицинские задачи и диагностировать местоположение нарушения мозгового кровотока, повреждение сердечной мышцы и другие патологии экстренных пациентов.

«В уходящем 2022 году нами проведено более 2000 коронарографий и более 1000 стентирований, позволяющих восстановить кровоток на уровне мельчайших сосудов". Для жителей и гостей Пензенской области это означает улучшение доступности высокотехнологичной медицинской помощи.