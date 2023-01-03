Губернатор Самарской области приехал в Москву после гибели военных

Как отмечает сетевое издание говоритмосква.ру, по информации пресс-службы самарского губернатора, стороны договорились о полной координации действий министерства и региона.

Проработаны вопросы медицинской помощи военнослужащим, призванным с территории области, дополнительного обмундирования, решения других вопросов.

На сегодня очень важны проверенные официальные данные. По мере их поступления сведения по каждому военнослужащему будут доводиться до родных и близких.

Накануне в Минобороны сообщили, что ВСУ нанесли удар четырьмя ракетами HIMARS по месту временной дислокации российских военных в Макеевке. Погибли 63 наших военных. Среди них были мобилизованные из Самарской области.

Утром 3 января траурные мероприятия в память о погибших прошли в Самаре, Тольятти и других городах Самарской области.

КСТАТИ

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«Предварительно, причиной попадания HIMARS послужило активное использование прибывшими военными мобильных телефонов.

Противник с помощью разведкомплекса Echelon выявил активность сотовой связи и местоположение абонентов», - заявил ТАСС представитель правоохранительных органов ДНР.

Информация о погибших и пострадавших уточняется.