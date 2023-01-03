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НовостиСпорт3 января 2023 8:56

4 января на Олимпийской аллее в Пензе состоится традиционный лыжный забег

В рамках акции «Зимние забавы» также пройдут городские соревнования по спортивному ориентированию на лыжах «Рождественские старты»
Виктор ВИКТОРОВ
Фото: Пресс-служба администрации Пензы

Фото: Пресс-служба администрации Пензы

Как отмечает пресс-служба администрации города, в традиционном лыжном забеге 4 января примут участие школьники, студенты учреждений среднего и высшего профессионального образования, представители трудовых коллективов предприятий, учреждений и организаций Пензы, гости города.

Участникам предстоит преодолеть дистанции в 2 и 4 километра.

Регламент мероприятия:

– 9.00 – сбор и регистрация;

– 09.45 – приветствие;

– 10.00 – начало стартов.

В рамках акции также состоятся традиционные городские соревнования по спортивному ориентированию на лыжах «Рождественские старты».